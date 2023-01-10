Новый рекордный пакет помощи США может изменить динамику войны в Украине — Госдеп 10 января, 09:37 БМП Bradley, которые Украина получит от США (Фото:Ints Kalnins/File Photo/Reuters)

США будут стремиться изменить динамику войны в Украине, предоставляя Киеву новый рекордный пакет военной помощи, в который войдут также и БМП Bradley.

Об этом сообщил представитель Госдепа США Нэд Прайс на брифинге.

По его словам, в Украине существует несколько видов динамик в разрезе боевых действий.

Прайс подчеркнул, что украинские военные «постоянно демонстрируют свою стойкость, а также свою эффективность на поле боя, отвоевывая тысячи и тысячи квадратных километров территории, на которую Россия претендовала, которую Россия в какой-то момент насильно отобрала у Украины, и которая теперь вернулась в руки Украины».

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Он также добавил, что более широкая динамика заключается в том, что территории Украины остаются тысячи российских оккупационных войск. Оккупанты обстреливают населенные пункты и наносят ракетные удары по инфраструктуре.

«Это динамика, которую мы стремимся изменить. Динамика, которую предоставление этой дополнительной помощи в области безопасности, будет стремиться изменить, потому что она предоставляет дополнительные возможности, новые возможности в данном случае, включая боевые бронированные машины, а также системы ПВО», — добавил представитель Госдепа.

Он также заявил, что цель США — продолжать поддерживать украинских партнеров столько, сколько потребуется.

6 января США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на рекордную сумму в почти 3 млрд долларов для борьбы с армией РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новый пакет помощи США «очень мощным». В Белом доме сказали, что он поможет защитникам Украины, которые дают отпор российским оккупантам на Донбассе.

Среди прочего, в новый пакет помощи войдут 50 БМП Bradley, управляемые ракеты RIM-7 Sea Sparrow, бронемашины HMMWV (Humvee) и десятки тысяч артснарядов.



