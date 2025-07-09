Нидерланды о рекордной атаке РФ: Все партнеры Украины должны усилить давление на Путина

Россия осуществила самую масштабную воздушную атаку против Украины, применив 728 дронов и 13 ракет (Фото: Отдельная президентская бригада имени гетмана Богдана Хмельницкого / Reuters)

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс призвал союзников Украины усилить давление на российского диктатора Владимира Путина на фоне самой масштабной дроновой атаки РФ по территории Украины .

В соцсети Х он отметил, что российский террор не останавливается.

Брекельманс отметил, что Россия осуществила самую масштабную воздушную атаку против Украины, применив 728 дронов и 13 ракет по всей территории Украины.

Реклама

«Украина хочет вести переговоры ради мира, Россия хочет продолжать войну ради империализма. Все партнеры Украины должны оказать больше поддержки. И значительно усилить давление на Путина», — пишет он.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что РФ ночью применила рекордное количество средств для атаки на Украину — 741, в том числе 728 дронов, 7 крылатых ракет Х-101/Искандер-К и 6 аэробаллистических ракет Х-47М2 Кинжал. ПВО обезвредила 711 БпЛА и сбила 7 ракет Х-101/Искандер-К.

Основной удар был направлен на Луцк.