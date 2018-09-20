Регламентный комитет ПАСЕ проводит заседание из-за попыток России вернуться

Комитет ПАСЕ обсуждает предложения, которые могут остановить санкции против РФ

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам регламента обсуждает предложения о возможном внесении изменений в правила ассамблеи в части полномочий делегаций, в том числе участия в голосованиях.

Документ должен охватывать "предложения об отзыве или пересмотре полномочий и/или прав на представительства и участия национальных делегаций, а также о праве голоса членов и процедуре голосования национальных делегаций", сообщает Укринформ.

Докладчиком по данному вопросу назначен депутат от Бельгии Петру Де Саттер.

По результатам заседания будет обнародован соответствующий доклад.

Ожидается, что дебаты по этому вопросу состоятся на пленарной сессии ПАСЕ в октябре.

ПАСЕ лишила делегацию России права голоса в января 2015 года из-за агрессии этой страны против Украины. С тех пор российские представители оказывали давление на ПАСЕ, пытаясь добиться отмены санкций.

Санкции ПАСЕ против России не касаются экономики, однако ассамблея стала первым международным органом, членом которого является Россия и который смог ввести ограничения против россиян.