Эстония впервые отработала удары ракетами из HIMARS по целям в Балтийском море

Запуски производились с эстонского острова Сааремаа 11 июля. Учебные ракеты менее чем за минуту поразили морские цели, которые располагались на расстоянии 15 км. «Максимальная дальность стрельбы у этой системы во много раз больше. А что касается точности — можно сказать, что мы способны стрелять очень далеко и попадать в ведро», — сказал фельдфебель ракетно-артиллерийского подразделения Маргус Орас.

Подготовка к эксплуатации систем HIMARS, которые прибыли в Эстонию весной, заняла у военных около четырех месяцев. По словам подполковника Рауно Вийтмана, артиллеристы успешно переквалифицировались в ракетчиков.

«Сегодняшняя стрельба — историческое событие. Стреляли наши резервисты, и со всеми проблемами и волнением, возникшем при первом выстреле, мы справились сами», — отметил Вийтман.

До этого командующий дивизией Сил обороны Эстонии генерал-майор Индрек Сирель заявлял, что системы HIMARS позволят эстонским военным поражать цели на недоступном ранее расстоянии, оставаясь при этом вне зоны досягаемости противника.

Максимальная дальность стрельбы HIMARS составляет 300 км, что потенциально позволяет поражать цели вблизи российской границы, в том числе на территории Ленинградской области.