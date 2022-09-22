Зачем РФ псевдореферендумы в Украине? Подоляк раскрыл план Кремля 22 сентября, 18:52 Пакет с рашистским символом «Z» и надписью «Своих не бросаем» в куче мусора в Новой Гусаровке Харьковской области, 15 сентября (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью Радио НВ рассказал, зачем России псевдореферендумы в Украине.

В эфире Радио НВ Подоляк подчеркнул, что российский «референдум» — это не юридическая, а пропагандистская формула.

«Провести юридическое действие на оккупированной территории, где есть оккупационная армия, оккупационная администрация, где идут активные боевые действия, невозможно! И, безусловно, ни международное право, ни наше право, ни какой-либо другой страны, даже тех стран, которые что-то признают за Россией, не признает ["референдумы"]. Поэтому в таком виде, как Россия сегодня это делает, это сугубо пропагандистское действие», — заявил советник главы ОП.

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Подоляк напомнил, что в РФ даже успели обнародовать предположительные результаты «референдумов» на оккупированных территориях.

«Это нонсенс! И понятное дело, люди там голосовать не будут. Там не будет никакой избирательной процедуры. Да и вообще: зачем мы об этом говорим? Это наша территория, захваченная армией РФ! Это стандартный процесс оккупации! Поэтому нет никаких референдумов. И какие-либо действия пропагандистского толка на нас не повлияют», — сказал он.

20 сентября марионетки Кремля в ОРДЛО объявили даты своих псевдореферендумов. Боевики «Л/ДНР» заявили, что фейковое голосование пройдет с 23 по 27 сентября. Подконтрольные Кремлю марионеточные «власти» Херсонской области заявили о планах провести «референдум» о «вхождении» в состав России в эти же дни. Псевдореферендум на 23−27 сентября оккупанты запланировали и в Запорожской области.

Заявления прозвучали вскоре после стремительного контрнаступления защитников Украины: 14 сентября в Минобороны сообщали, что с 6 сентября (за неделю) ВСУ освободили 388 населенных пунктов и около 8,5 тыс. кв. км только в Харьковской области.

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