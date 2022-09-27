«Референдумы» ничего не меняют, ВСУ могут освобождать всю Украину американским оружием — Блинкен 27 сентября, 20:40 США никогда не признают четыре региона, которые российский диктатор Владимир Путин может аннексировать после фиктивных «референдумов» (Фото:REUTERS/David 'Dee' Delgado/Pool)

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что ВСУ могут использовать американское оружие для возвращения всей территории Украины. Речь также идет о регионах, которые Россия намерена «присоединить» путем фейковых «референдумов».

Об этом сообщает CNN.

«Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории. Включая возвращение территорий, которые были незаконно захвачены тем или иным образом Россией, — сказал Блинкен.

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Он добавил, что США никогда не признают четыре региона, которые российский диктатор Владимир Путин может «присоединить» после фиктивных «референдумов». Блинкен также подчеркнул, что ни для США, ни для Украины ничего не изменится, в случае российских попыток «присоединения» украинских регионов.

«Украинцы будут продолжать делать то, что им нужно делать, чтобы вернуть отнятую у них землю. Мы будем продолжать поддерживать их в этих усилиях», — сказал Блинкен.

С 23 по 27 сентября российские оккупанты имитировали так называемые «референдумы» на временно оккупированных частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Украина и абсолютное большинство западных стран заявили, что результаты псевдореферендумов не будут признаны. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что проведение голосование и попытка аннексии украинских территорий не повлияет на процесс их освобождения усилиями ВСУ.