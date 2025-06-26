У Орбана заявили, что 95% населения Венгрии против вступления Украины в ЕС

В правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС. По их данным, якобы 95% населения Венгрии против евроинтеграции Украины.

Об этом сообщает Telex.

Отмечается, что в целом проголосовало 2 278 000 человек, из которых 95% проголосовали против вступления Украины в ЕС, тогда как остальные 5% проголосовали за поддержку Украины.

Реклама

Ранее Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.

Опрос проводился через бумажные анкеты, которые отправляли по почте, а также через онлайн-форму. Орбан публично заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает венгерской экономике, фермерам и суверенитету страны, поэтому просил граждан высказать свое мнение по этому поводу.

По официальной информации, участие в Voks 2025 приняли до 2 миллионов человек, но эти цифры вызывают сомнения. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр и его партия Тиса считают реальные показатели гораздо ниже — не более 600 тысяч.