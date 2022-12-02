Ельцин считал, что большинство украинцев проголосуют против Акта о независимости — Портников 2 декабря, 13:43 Участок для голосования на всеукраинском референдуме в Донецке, 1 декабря 1991 года (Фото:ЦГКФФА имени Г. Пшеничного)

Журналист Виталий Портников в интервью Радио НВ рассказал, что президент России Борис Ельцин считал, что большинство украинцев проголосуют против Акта о независимости.

В интервью Радио НВ Портников отметил, что 24 августа 1991 года в демократической фракции украинского парламента было немало депутатов, которые считали, что «референдум просто поставит точку на Акте о независимости, что большинство украинцев проголосуют против акта о независимости».

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«Кстати, именно так считал президент Российской Федерации Борис Ельцин, даже не готовившийся к этому референдуму до последних недель его проведения, вплоть до своей встречи с советницей президента России Галиной Старовойтовой, которая рассказала ему, какие могут быть реальные результаты, а не те, которые себе Ельцин придумал», — сказал он также.

Журналист добавил, что украинские партийные руководители, которых уже на тот момент, 24 августа, возглавил Леонид Кравчук, и определенная часть украинских национал-демократов лучше понимали психологию украинского народа. По словам Портникова, на тот момент украинцы воспринимали независимость прежде всего как экономическую победу.

«Я хорошо помню кампанию перед референдумом, главный упор в ней тогдашнее руководство страны во главе с будущим президентом Леонидом Кравчуком делало не на истории, а на экономике. Главной героиней этой кампании, если хотите, была некая женщина, я очень хорошо помню это интервью, которая говорила: ну если в семье один ребенок, то ему же лучше, чем когда 15. Такая простая крестьянская мудрость, но на эту мудрость делала акцент украинская власть и добилась своего», — отметил он.

1 декабря 1991 года украинцы приняли участие в судьбоносном общенациональном референдуме: 90,32% его участников высказались в поддержку Акта провозглашения независимости Украины.

