Эрдоган вылетел из Турции на встречу с Зеленским и Гутеррешем во Львове

18 августа, 10:58
18 августа Эрдоган должен встретиться с Зеленским во Львове (Фото:Umit Bektas/Reuters)

18 августа Эрдоган должен встретиться с Зеленским во Львове (Фото:Umit Bektas/Reuters)

Утром в четверг, 18 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Турции на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком ООН Антониу Гутеррешем во Львове.

Как сообщает Анадолу, Эрдоган вылетел на частном самолете вместе с турецкой делегацией.

В Украину его сопровождают глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Денмез, министр нацобороны Хулуси Акар, министр сельского и лесного хозяйства Вахит Киришчи, министр торговли Мехмет Муш, глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Хакан Фидан и другие турецкие чиновники из Администрации президента.

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По данным CNN Turk, через несколько часов самолет с Эрдоганом приземлится в аэропорту Польши, затем он поедет во Львов на наземном транспорте.

Это первый визит президента Турции в Украину с начала полномасштабного вторжения России.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский встретится во Львове с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Гутерреш приехал во Львов накануне.

Турецкая сторона сообщала, что одной из тем их переговоров стану перспективы дипломатического урегулирования войны РФ против Украины.

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Эрдоган и Зеленский проведут двустороннюю встречу, в ходе которой «обсудят все аспекты отношений» Украины и Турции, а затем пройдет саммит в расширенном формате с участием генсекретаря ООН Антониу Гутерреша.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Львов Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Война России против Украины

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