Эрдоган приедет к Путину на следующей неделе 28 августа, 17:31 Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Presidential Press Office / Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с российским диктатором Путиным 8 сентября, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на двух неназванных турецких чиновников.

По словам собеседников Bloomberg, Эрдоган может приехать к Путину в Россию перед тем, как отправиться в Индию на саммит Большой двадцатки. В администрации турецкого президента отказались от комментариев.



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Ожидается, что Эрдоган обсудит с главой кремлевского режима возобновление «зернового соглашения».

Daily Sabah со ссылкой на спикера правящей Партии справедливости и развития Омера Челика пишет, что Эрдоган приедет в Россию на следующей неделе, его встреча с российским диктатором пройдет в Сочи.

28 июля издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Путин игнорирует запросы Эрдогана, который предлагает провести переговоры по продлению зерновой сделки, из которой Россия вышла 17 июля. Российский диктатор оправдывал невозможность провести двусторонний телефонный разговор тем, что президент Турции выбрал «неудобное время».

2 августа турецкое издание Hurriyet сообщило, что российский диктатор может приехать в Турцию в конце августа. Позже появилась информация, что Эрдоган сам приедет к Путину.

Приезд Путина в Турцию мог бы стать его первой поездкой в страну-член НАТО с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Эрдоган может быть единственным человеком, который способен убедить Путина возобновить зерновое соглашение.