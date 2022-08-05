Россия рассматривает Эрдогана как возможного посредника в переговорах с Украиной — Bloomberg 5 августа, 18:37 Реджеп Тайип Эрдоган в Сочи, 5 августа 2022 года (Фото:Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

Страна-агрессор Россия рассматривает президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана как потенциального посредника в переговорах с Украиной.

Об этом сообщает агентство Bloomberg в пятницу, 5 августа, со ссылкой на два источника, «знакомых с мышлением Кремля», которые говорили на условиях анонимности.



Турция давно настаивает на своей роли посредника между Украиной и Россией, но Кремль пока прохладно относится к этой идее, пишет агентство. По словам собеседников Bloomberg, страна-агрессор не смягчает свои условия для прекращения боевых действий, а зашедшие в тупик переговоры с Украиной вряд ли возобновятся без «серьезного смещения военного баланса в пользу Путина».



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Как отмечает Bloomberg, роль посредника укрепит международный авторитет Эрдогана на фоне приближающихся президентских выборов в Турции в 2023 году и инфляции, которая приближается к 80%.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выражал надежду, что заключенное в Стамбуле «зерновое соглашение» может «послужить основой для более широкого режима прекращения огня и мирного плана».

Bloomberg напоминает, что Турция осудила полномасштабное вторжение России в Украину и передала нашей стране оружие, но при этом воздерживается от присоединения к санкциям США и ЕС против Москвы и продолжает импорт российских энергоносителей.

5 августа Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Ранее он говорил, что у западных политиков «неправильный подход» к главе кремлевского режима.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.



Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам только в том случае, если страна-агрессор готова положить конец войне.

Глава переговорной делегации с Россией Давид Арахамия сообщал, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с РФ, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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