«Неудобная правда». Мировые СМИ называют речь Зеленского в Совбезе ООН одним из самых сильных его выступлений 6 апреля, 18:48 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Зеленский выступил на заседании Совбеза ООН 5 апреля (Фото:REUTERS/Andrew Kelly)

Мировые СМИ оценили эмоциональность и резкий посыл речи Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН (5 апреля), в которой он предложил этому органу «либо показать, как можно переформатироваться и реально работать ради мира», либо самораспуститься.

В своей речи Зеленский также детализировал шокирующие военные преступления против мирных жителей, которые армия РФ совершает Украине. Во многих публикациях западные издания процитировали ужасающие картины зверств российских солдат, описанные президентом Украины: «Они расстреливали женщин за дверями домов, когда подходили и просто звали того, кто есть живой. Они убивали целые семьи — взрослых и детей. И пытались сжечь их тела. Убивали выстрелом в затылок или в глаз после пыток. Расстреливали прямо на улицах. Бросали в колодцы, чтобы они там погибли в муках. Убивали в квартирах, в домах, подрывая гранатами. Давили танками прямо в гражданских машинах посреди дороги. Ради удовольствия. Отрубали конечности, перерезали горло. Насиловали и убивали на глазах у их же детей. Им вырывали язык только потому, что не слышали от них того, что хотели услышать».

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Владимир Зеленский также показал в конце своей речи подборку фотографий, доказывающих совершение таких преступлений. Это добавило силы его речи, пишут западные медиа, хотя и констатируют: пока Совбез ООН не смог быстро отреагировать на призывы Зеленского и как-либо ограничить роль России в этом органе.

НВ пересказывает несколько публикаций влиятельных международных СМИ, которые посвятили выступлению президента Украины в ООН отдельные материалы.

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The Guardian называет Зеленского «мастерским коммуникатором» даже в парадоксальной ситуации, отмечая, что по сути президент Украины требовал от Совета безопасности ООН (где Россия является одним из пяти постоянных членов) обезопасить и защитить прежде всего свою собственную функциональность. Если кому-то и по силам донести такое требование, полагает автор материала, то именно Зеленскому, который за последние недели выступил перед парламентами многих стран мира и «заслуживает сравнения с Уинстоном Черчиллем как коммуникатором военного времени».

«Я уже исчерпал все превосходные степени для Зеленского. Удивительный, отважный лидер посреди немыслимого ужаса и зла. Его слова раздаются с такой силой!» — цитирует британское издание твит Дэвида Аксельрода, главного стратега предвыборного штаба Барака Обамы на президентских выборах в США. The Guardian подчеркивает, что такая публичность Зеленского «резко контрастирует с мрачным и свирепым» образом Владимира Путина, который в основном хранит молчание, тогда как его армию все шире обвиняют в военных преступлениях.

И если в своей речи на церемонии Grammy днем ранее Зеленский противопоставил миру музыки вечную тишину, в которую война погружает Украину, то в ООН он «использовал на полную образ военного лидера, втолковывая посыл о массовых убийствах невиновных». Издание приводит самые яркие цитаты из речи Зеленского, включая сравнение зверств армии РФ с террористами ИГИЛ, а также «неудобную правду, которую ООН не хотела бы слышать»: «Так где же эта безопасность, которую должен гарантировать Совет Безопасности? Ее нет». Эти слова президента Украины автор публикации счел «очевидным намеком»: если «сломался» Совбез ООН, то это может привести только к «сломанному миру».

Рассказывая о том, что Зеленский призвал к проведению аналога Нюрнбергского процесса для российских военных преступников, журналист The Guardian уже от своего имени озвучивает ряд риторических вопросов: «Но разве есть надежда на справедливость, если Россия может ветировать любую попытку Совбеза привлечь Путина к ответственности за военные преступления? И на что надеяться, когда Россия, Украина и, если уж на то пошло, США не ратифицировали документы, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда?»

The Guardian также отмечает сильное эмоциональное завершение речи Зеленского — видеоряд с кадрами жертв российских военных из Ирпеня, Мариуполя, Дымерки, Бучи и других городов Украины. «Трагедия, глубокая настолько, что нет даже слез», — заключает газета.

New York Times называет речь Зеленского в Совбезе ООН «одним из его самых мощных выступлений, обличающих вторжение» России. NYT напоминает, что это была первая речь украинского президента в СБ ООН после того, как почти полтора месяца назад РФ развязала полномасштабную войну с Украиной. Издание полагает, что в этом выступлении Зеленский «не проявлял никаких признаков желания вести переговоры с Россией, а скорее охарактеризовал ООН как беспомощную и устаревшую организацию, для которой пришло время лишить Россию права вето» в Совете безопасности.

Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд, которая председательствует в Совбезе ООН в апреле, назвала «душераздирающими» показанные Зеленским кадры военных преступлений РФ. Несмотря не это, заседание не выявило никаких особых сдвигов относительно деятельности органа, включающего в себя 15 стран, — самого влиятельного в системе ООН, констатирует NYT.

Газета напоминает, что Россия давно дала понять свою готовность блокировать любые меры, возлагающие вину или ответственность за войну на Москву. Она нашла союзника в лице Китая, заявившего, что претензии России «законны», а единственным решением войны являются мирные переговоры. 5 апреля посол Китая Чжан Цзюнь в очередной раз подтвердил такую позицию Пекина, отмечает NYT. Он заявил, что снимки из Бучи вызывают тревогу, однако «обвинения не должны быть предъявлены ни одной стороне, пока независимое расследование не установит факты». «Гуманитарные вопросы не должны быть политизированы», — заявил Чжан, по словам которого «международные агентства по оказанию помощи должны сохранять нейтралитет и беспристрастность».

CNN характеризует речь Владимира Зеленского в ООН как «эмоционально заряженную» и «осуждающую». Телеканал подчеркивает, что прежде чем поставить под сомнение мандат самого Совета Безопасности, президент Украины обвинил российские войска в неизбирательных убийствах мирных жителей «ради удовольствия».

Отдельно телеканала отмечает, что выступление Зеленского прозвучало на следующий день после того, как он посетил Бучу — и привел в Совбезе ООН «ужасающие подробности», открывшиеся после отступления России из ряда украинских регионов. На этом фоне CNN обращает внимание на отдельную позицию ООН, которую в тот же день озвучила представитель Управления верховного комиссариата ООН по правам человека Лиз Тросселл. В своем заявлении она подчеркнула, что шокирующие снимки из Бучи обнаруживают «все признаки того», что мирные жители стали «прямой целью и были убиты целенаправленно».

The Washington Post описывает выступление президента Украины в ООН как «отчаянную мольбу к миру сделать больше, чтобы остановить российское вторжение. Издание также описывает детали выступления Зеленского, отмечая что он выглядел «уставшим», однако визуально доминировал и «нависал» над залом заседаний Совбеза ООН, поскольку выступал онлайн с огромного экрана.

Как и другие СМИ, WP обращает внимание, насколько потрясла присутствующих видеозапись со снимками обугленных и изувеченных тел, которую Зеленский продемонстрировал в конце своего выступления. Видеоряд «похоже, задел дипломатов Совета», отмечает издание: даже страны, которые на протяжении многих заседаний дотошно сохраняли нейтралитет относительно ситуации в Украине, включая Индию, «выстроились в очередь, чтобы призвать к независимому расследованию предполагаемых зверств» российских войск в Украине. «Однако дипломаты, ограниченные возможностью России накладывать вето на любые резолюции в пределах ее полномочий как постоянного члена Совбеза ООН, не предприняли никаких действий в ответ на предложение Зеленского отменить членство Москвы в Совете по правам человека», — резюмирует WP.

И все же позицию Зеленского поддержала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, призвавшая страны проголосовать за исключение России из Совета по правам человека — шаг, который потребовал бы двух третей голосов всех стран-членов и не мог бы подлежать праву вето. По ее словам, сохранение нынешнего статус-кво и прав РФ — «не только верх лицемерия, но и опасная ситуация».

Реагируя на воззвания Зеленского, европейские и американские чиновники в частном порядке заявили WP, что, хотя просьбы Зеленского порой «маловероятны» для воплощения, они уже привели к тому, что «мировые лидеры вышли за пределы своей зоны комфорта» — к примеру, предоставили Украине более мощное оружие или внедрили санкции, которые наносят ущерб России, но в то же время увеличивают стоимость газа и других товаров для граждан этих стран.

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