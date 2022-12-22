Кулеба о речи Зеленского в Конгрессе США: Пусть это вдохновит миллионы людей на защиту свободы

22 декабря, 08:33
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Зеленский выступил в Конгрессе США с вдохновляющей речью во время своего первого выезда за границу с 24 февраля (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Зеленский выступил в Конгрессе США с вдохновляющей речью во время своего первого выезда за границу с 24 февраля (Фото:Evelyn Hockstein/Reuters)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал обращение президента Владимира Зеленского в Конгрессе США «невероятно мощным».

По его словам, каждое слово было заряжено всепоглощающей энергией и духом Украины.

«Пусть это вдохновит миллионы людей в США и во всем мире на защиту того, что всем нам дорого: свободу», — написал украинский министр в своем Twitter.

Видео дня

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1605735144836341761

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. 21 декабря он выступил в Конгрессе США и встретился с американским лидером Джо Байденом.

https://www.youtube.com/watch?v=MCQxt-ZlDnI

Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

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Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Конгресс США Владимир Зеленский Дмитрий Кулеба

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