Речь Путина в нацистском стиле показала, что он не остановится. Нужно передать Украине больше оружия — МИД Латвии 30 сентября, 16:54 Путин никогда не остановится, если его не оттолкнут силой, поэтому министр призвал отправить больше оружия в Украину (Фото:Reuters)

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал поставить Украине больше оружия для борьбы против России, после речи российского диктатора Владимира Путина.

«Тем, у кого есть какие-то иллюзии относительно России, ее истинных намерений и любой возможности диалога, следует послушать речь Путина, полную шовинизма, ненависти и претензий в нацистском стиле», — написал он в Twitter.

Видео дня

Он убежден, что Путин никогда не остановится, если его не оттолкнут силой, поэтому министр призвал отправить больше оружия в Украину.

В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий Украины.

Во время церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада.