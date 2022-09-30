Речь Путина в нацистском стиле показала, что он не остановится. Нужно передать Украине больше оружия — МИД Латвии

30 сентября, 16:54
Поделиться:
Путин никогда не остановится, если его не оттолкнут силой, поэтому министр призвал отправить больше оружия в Украину (Фото:Reuters)

Путин никогда не остановится, если его не оттолкнут силой, поэтому министр призвал отправить больше оружия в Украину (Фото:Reuters)

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал поставить Украине больше оружия для борьбы против России, после речи российского диктатора Владимира Путина.

«Тем, у кого есть какие-то иллюзии относительно России, ее истинных намерений и любой возможности диалога, следует послушать речь Путина, полную шовинизма, ненависти и претензий в нацистском стиле», — написал он в Twitter.

Видео дня

Он убежден, что Путин никогда не остановится, если его не оттолкнут силой, поэтому министр призвал отправить больше оружия в Украину.

https://twitter.com/edgarsrinkevics/status/1575835556256239616?s=20&t=yqVyIqMqaUQh3MEm2XxhJQ
Читайте также:
Тимоти Снайдер
Тимоти Снайдер
Новая стена иллюзий Путина. Какую реальность Кремль создает для россиян

В пятницу, 30 сентября, Россия объявила об аннексии оккупированных территорий Украины.

Во время церемонии в Кремле Путин выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой озвучил огромное количество лжи и обвинений в адрес стран Запада.

https://www.youtube.com/embed/doml37UmsKk
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Латвия Эдгар Ринкевичс

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X