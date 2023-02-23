Историк и профессор Грицак объясняет, почему важно следить за речами Путина 23 февраля, 19:20 Российский диктатор Владимир Путин у Могилы неизвестного солдата в Москве (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Историк и профессор Украинского Католического Университета Ярослав Грицак в интервью Radio NV объяснил, почему важно следить за речами российского диктатора Владимира Путина.

«Я думаю, что очень важно следить за речами (российского диктатора Владимира Путина — ред.). Потому что мы знаем, что каждой масштабной милитарной акции России предшествует заявление Путина», — сказал Грицак Radio NV.

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Он также считает, что заявление Путина будет предшествовать возможной попытке России напасть на Польшу или страны Балтии.

«Что важно в этих выступлениях Путина: попытается ли идти дальше чем Украина, попытается ли он атаковать Польшу. Потому что уже были разговоры о том, что Польша, может быть, будет следующим объектом, или Балтия», — отметил историк.

Грицак добавил, что стратегия президента США Джо Байдена состоит в том, чтобы обескровить путинский режим на украинских полях боя, не дав войне расползтись дальше.

«Украина должна сдерживать эту войну в своих границах. И пока мы не услышим такого заявления Путина, что [его цель] не только Украина, но и Польша, и Молдова, и Балтийские страны, возможно, кто-то еще, тогда мы можем думать, что на самом деле Путину нечего сказать», — считает он.

17 февраля глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США готовы защищать страны Балтии на фоне роста угрозы со стороны России.

В конце 2022 года стало известно, что США намерены увеличить постоянное военное присутствие в странах Балтийского региона — Эстонии, Латвии и Литве. В частности, в Эстонию направили взвод РСЗО HIMARS и пехотную роту, также США примут участие в формировании дивизии НАТО в стране.



15 ноября во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводув в Люблинском воеводстве Польши упала ракета, погибли два человека. После этого премьер-министр страны Матеуш Моравецкий срочно созвал заседание Комитета по безопасности и обороне.

В этот день Украина отражала самую массовую атаку со стороны кремлевского режима с начала полномасштабной войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 ноября заявил, что на территории Польши предположительно упала ракета украинского ПВО, но вся ответственность лежит на России.