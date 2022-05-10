«Ложь и абсурд». Белый дом прокомментировал речь Путина на параде

10 мая, 05:58
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Псаки назвала Путина и Кремль «фабрикой дезинформации» (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Псаки назвала Путина и Кремль «фабрикой дезинформации» (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В Белом доме прокомментировали речь российского диктатора Владимира Путина во время парада 9 мая в Москве.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки высказалась по поводу якобы имеющейся связи войны кремлевского правителя в Украине с планами Запада, сообщает Укринформ.

«Предположение, будто война, которую ведет президент Путин, была вызвана планами Запада, — это явная ложь и абсурд», — заявила она.

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По ее словам, другие заявления Путина на параде — еще одна «версия пересмотра истории, которая приняла форму дезинформации» и уже имели место в российских методичках.

Кроме того, Псаки также назвала Путина и Кремль «фабрикой дезинформации».

Значительная часть речи Путина на параде была посвящена войне в Украине, однако он ни разу не использовал оборот «специальная военная операция», которым российские власти официально называют полномасштабное вторжение.

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Вместо этого оборота Путин использовал другие выражения: «Россия дала упреждающий отпор агрессии», «сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою». А завершил речь президент словами: «За Россию! За Победу!».

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Россия Владимир Путин Российская агрессия Джен Псаки Белый дом Запад Военный парад Война России против Украины

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