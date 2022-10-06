Речь Путина 30 сентября вызывает озабоченность его психическим здоровьем — экс-посол США в Украине 6 октября, 20:56 Российский диктатор Владимир Путин заявляет в Кремле о незаконной аннексии украинских территорий, 30 сентября (Фото:Sputnik/Grigory Sysoyev/Kremlin via REUTERS)

Бывший американский посол в Украине и бывший специальный поверенный в делах США в Украине Билл Тейлор заявил, что речь российского диктатора Владимира Путина 30 сентября о незаконной аннексии новых украинских территорий вызывает обеспокоенность его психическим здоровьем.



«Очень многие следили за тем, что говорил Путин, и многие удивлялись тому, что он говорил — все эти дикие, истеричные комментарии о сатанизме или колониализме, о ядерном шантаже, это все правда вызывает озабоченность его психическим здоровьем», — заявил Тейлор в интервью НВ.

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При этом он добавил, что не считает, что Путин сошел с ума, склонен к самоубийственным действиям или мыслит совершенно иррационально.

«Но все, что он сказал, действительно заставляет переживать о его состоянии», — считает дипломат.

Ранее российский политолог и публицист Андрей Пионтковский обратил внимание на то, что 99% речи Путина о незаконной аннексии украинских территорий было посвящено не Украине, а Западу.

А глава европейской дипломатами Жозеп Боррель заявил, что эта речь говорит об изоляции Путина и потере им связи с реальностью.

По словам Борреля, речью о выдуманных претензиях и вине «коллективного Запада» Путин закрыл двери для диалога и дипломатии.

После проведения псевдореферендумов в части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей российский диктатор Владимир Путин 30 сентября подписал с главарями террористических организаций «Л/ДНР» и коллаборантами в Херсонской и Запорожской областях «договоры» об аннексии захваченных территорий Украины.

Во время своей речи в этот день диктатор в очередной раз немало времени удели жалобам на распад СССР и заявил, что «миллионы» якобы стремятся вернутся на «историческую родину». Незаконное присоединение оккупированных регионов Украины к России он попытался оправдать «правом народов на самоопредление» из устава ООН, не уточнив о каких народах идет речь.

Российский диктатор безосновательно заявил, что жители оккупированных регионов Украины «становятся гражданами России навсегда» и призвал Киев «немедленно прекратить огонь и вернуться за стол переговоров», заявив при этом, что захват новых территорий обсуждать не намерен.

Путин не стал снова прямым текстом озвучивать ядерные угрозы, заявив только о намерении «защищать нашу землю всеми имеющимися силами и средствами».

Также он заявил, что что Москва не будет жить в «порядке, основанном на правилах» и обвинил «англосаксов» в диверсиях на Северных потоках: «Всем же очевидно, кому это выгодно. Кому выгодно, тот и сделал, конечно».

Остальная речь диктатора состояла из стандартных российских пропагандистских штампов и жалоб на историческую несправедливость.

Сразу после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

4 октября Зеленский также ввел в действие решение СНБО о невозможности переговоров с Путиным и санкциях против РФ. Это стало ответом на попытку аннексии захваченных украинских территорий.

Украинские президент также официально признал ничтожными указы Путина об аннексии украинских территорий.