«Это они развязали войну!» и ядерное оружие. Что сказал Путин в своем послании — анализ BBC News Украина 21 февраля, 21:29 Путин ни слова не сказал о десятках тысяч убитых армией РФ в войне украинцев и об уничтоженных российскими войсками городах (Фото:EPA)

Война с Украиной стала главной темой послания президента России Владимира Путина в Федеральное собрание. Свою вину за разрешенный конфликт он наотрез не признает.

Війна з Україною стала головною темою послання президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів. Свою провину за розв’язаний кривавий конфлікт він навідріз не визнає.

«Це вони розв’язали війну, а ми використовуємо силу, щоб зупинити її», — заявив він, звинувативши Захід і Україну в нібито підготовці агресії проти Росії.

Путін повторив цілу низку своїх стандартних звинувачень у бік України та Заходу, наполягаючи, що Росія жертва, а не агресор.

Він жодним словом не згадав про десятки тисяч вбитих армією РФ у війні українців та про десятки знищених російськими військами міст.

Напередодні виступу у Росії очікували якихось проривних заяв щодо оголошення війни, а не СВО, та мобілізації. Проте цього не сталось.

Проте Путін дещо налякав світ заявою, що Росія тимчасового призупиняє участь у Договорі про стратегічну наступальну зброю. Це знову може підняти застереження щодо застосування Росією ядерної зброї.

Reuters

Анти-Росія

На думку Путіна, західні країни готували Україну як «анти-Росію» ще з середини 19 сторіччя, у тому числі Австрією. Що саме це значить, російський президент не пояснив. Проте раніше він неодноразово казав про те, що українців як народ вигадали в Австро-Угорщині чи інших місцях.

Ці його історичні тези неодноразово спростовували вчені-історики.

За словами Путіна, зараз Україна окупована економічно, політично і військово західними країнами, зокрема США.

«Ми не воюємо із народом України. Він став заручником київського режиму», — повторив Путін свої стандартні наративи, що не воює проти людей. Але про загиблих під час ударів російськими ракетами у Дніпрі, Кременчузі, Вінниці чи Києві не згадав.

«Відповідальність за ескалацію — на західних елітах. Український режим обслуговує інтереси третіх сторін», — сказав очільник Кремля. Він постійно намагається показати, що народ України не підтримує свою владу.

Проте не враховує дані соцопитувань, що абсолютна більшість українців підтримує владу та ЗСУ у відбитті російської агресії.

Про зброю, яку захід постачає в Україну, російський президент також згадав.

«Чим далекобійніші системи постачатимуть в Україну, тим далі відсуватимемо загрозу від наших кордонів», — погрожував Путін. Але не уточнив, як саме.

Останніми тижнями політики та експерти розмірковують про можливий новий великий наступ Росії на північні області України.

«Вони мають намір перевести локальний конфлікт у глобальний. На це реагуватимемо. Йдеться вже про існування нашої країни. Перемогти Росію на полі бою неможливо», — запевнив Путін.

Він наполягає, що Захід «нічого не добився і не доб'ється».

«Ми крок за кроком акуратно і послідовно вирішуватимемо завдання, що стоять перед нами», — так розповів про подальший перебіг війни Путін.

Reuters

Сексуальні меншини, Бог і економіка

Зачепив у своєму виступі він і свою улюблену тему — про «падіння моралі» на Заході.

«Захід оголошує збочення, зокрема педофілію, нормою життя», — заявив він.

«Ми зобов’язані захистити наших дітей від деградації та виродження, і ми зробимо це!»

Він багато говорив про сексуальні меншини, а також налякав тим, що у Європі нібито хочуть зробити гендерно нейтрального Бога.

Що стосується російської економіки, то вона, на думку Путіна, надзвичайно успішно справилась з наслідками західних санкцій.

«Завдяки сильному платіжному балансу Росії не потрібно позичати гроші за кордоном. Вітчизняні банки працюють стабільно та стійко».

Інфляція в Росії, сказав Путін, наблизиться до цільового рівня — 4%, а в деяких країнах Євросоюзу — 17−20%.

Він також закликав російських бізнесменів не виводити свій капітал на Захід, а інвестувати в російську економіку.

«Держава і суспільство вас безумовно підтримають».

«Росія — відкрита країна і самобутня цивілізація», — наголосив російський президент.

Він не згадав про масовий відтік капіталів та бізнесів, а також втечу сотень тисяч росіян за кордон, щоб не бути мобілізованими.

«Очевидно, що Захід намагатиметься розхитати та розколоти наше суспільство. Робитиме ставку на націонал-зрадників, у яких у всі часи одна і та ж отрута зневаги до свого власного народу та батьківщини, і бажання заробити на продажу цієї отрути тим, хто готовий за це заплатити», — заявив Путін, натякнувши на тих, хто не підтримує його і війну.

Головна заява — про ядерну зброю

Наприкінці виступу Путін все ж оголосив резонансну заяву. Він повідомив про «призупинення» участі РФ в Договорі про стратегічне наступальне озброєння (СНО).

Цей договір вперше був укладений ще в 1991 році і мав на меті контролювати кількість і розміщення ядерної зброї Росії і США. Потім його оновили в 2010 році.

На думку Путіна, зараз Захід вороже ставиться до РФ. Понад те, він повідомив, що нібито американські фахівці допомагали України модернізувати безпілотники, щоб завдати ударів по аеродромах стратегічної авіації в глибині Росії.

В таких умовах він вважає неможливим і надалі перебувати в якості учасника Договору про СНО.

«Росія призупиняє свою участь в Договорі про СНО. Не виходить з нього, а призупиняє участь», — наголосив Путін.

Для повернення Росія виставила вимогу: надати інформацію про сукупний ударний потенціал ядерної зброї не тільки США, як учасниці Договору, але і інших країн НАТО, таких як Британія і Франція.

Крім того, Путін заявив, що начебто США готуються провести випробування своєї ядерної зброї. Російський президент розпорядився негайно провести аналогічні приготування до випробувань.

«Ні у кого не має бути ілюзій, що глобальний стратегічний паритет (в ядерній зброї) може бути зруйновано», — сказав він.

Раніше у своїх промовах Путін неодноразово натякав, що для захисту своїх інтересів росіяни можуть застосувати ядерну зброю.

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