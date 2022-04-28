Еще $33 млрд поддержки и провал РФ. Байден выступил с речью в поддержку Украины — видео 28 апреля, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Президент США Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

В четверг, 28 апреля? президент США Джо Байден выступил с речью в поддержку Украины, которая продолжает сражаться в развязанной Россией агрессивной войне.

Война России против Украины — главные события 28 апреля

НВ вел онлайн-трансляцию выступления американского лидера.

Речь Джо Байдена в поддержку Украины https://www.youtube.com/embed/cXzH7UF4ld0

Байден сообщил, что направил запрос в Конгресс на дополнительные 33 миллиарда долларов финансирования для поддержки Украины.

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«Я только что подписал запрос к Конгрессу с экономической и гуманитарной помощью, чтобы помочь Украине противостоять агрессии Путина», — сказал он во время брифинга.

На вопрос журналиста, беспокоят ли его заявления Москвы о том, что в Украине якобы воюют Россия и НАТО, глава Белого дома ответил:

«Это неправда, но это беспокоит меня, потому что демонстрирует отчаяние, которое испытывает Россия из-за своей неспособности сделать то, что они планировали сделать в первую очередь… Вместо того, чтобы сказать, что это делают украинцы, получившие определенные средства для отпора российским силам, они утверждают, что „США и вся НАТО“ участвуют в уничтожении российских сил, танков и так далее. Это оправдание за провал…».

Президлент США также подтвердил, что направляет в конгресс инициативу, позволяющую изымать имущество российских бизнесменов и направлять вырученные средства Украины.

Кроме того, Байден заявил, что США не нападают на Россию и что их действия нацелены на помощь Украине в сфере обороны

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