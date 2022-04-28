Новая фаза войны. Сегодня Байден выступит с речью в поддержку Украины 28 апреля, 15:06 Цей матеріал також доступний українською Новое выступление Джо Байдена в поддержку Украины должно состоятся 28 апреля (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

28 апреля около 16:30 президент США Джо Байден выступит с речью в поддержку Украины, которая продолжает сражаться в развязанной Россией агрессивной войне.

НВ будет вести онлайн-трансляцию выступления Байдена, которое должно начаться около 16:30.

Во время обращения 21 апреля президент США объявил, что Вашингтон выделит Украине еще $500 млн прямой экономической помощи и военную помощь еще на $800 млн. Байден также сообщил о новой миграционной программе для украинцев Unite for Ukraine (Объединяемся для Украины), которая позволит украинцам, которые ищут убежища, приезжать непосредственно из Европы в США.

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А 22 апреля он отметил на своей странице в Twitter, что российский диктатор Владимир Путин не смог добиться поставленных целей в Украине на поле боя. Байден отметил, что президент Владимир Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти, а украинские вооруженные силы, к которым присоединились отважные украинские граждане, «предотвратили завоевание Россией их страны».

25 марта после неудачной атаки на Киев, армия РФ заявила, что планирует сосредоточить силы на Донбассе, чтобы «освободить» его.

22 апреля Россия назвала целью «второй фазы» войны против Украины полную оккупацию Донбасса и юга Украины и обеспечение сухопутного коридора в Крым.

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