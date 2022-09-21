Речь Байдена переписывали в последний момент из-за заявлений Путина — Politico 21 сентября, 17:49 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Речь президента США Джо Байден для выступления на Генассамблее ООН переписывали в последнюю минуту после ядерных угроз российского диктатора Владимира Путина и объявления мобилизации в РФ.

Об этом сообщил журналист Politico Джонатана Лемира в Twitter.

«Помощники в Палате представителей подтверждают, что предстоящая речь Байдена в ООН переписывается в последнюю минуту после зловещих заявлений Путина, сделанных накануне вечером», — пишет он.

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Ранее СМИ сообщали, что Байден во время выступления осудит полномасштабную войну России против Украины. Ранее он планировал сделать войну России против Украины центральной темой своего выступления, но последнее заявление Путина «резко повышает ставки».

По данным CNN, глава Белого дома не будет напрямую обращаться к словам Путина, а сосредоточится на подтверждении поддержки США Украины и дальнейших действиях Вашингтона.

21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.

После этого в эфире выступил глава минобороны РФ Сергей Шойгу, заявивший, что Россия ведет войну не с Украиной, а с «коллективным Западом». По словам Шойгу, для восполнения колоссальных потерь ВС РФ в Украине страна-агрессор решила мобилизовать 300 тысяч россиян.

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