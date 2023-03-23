Сбитый американский дрон. Хербст указал на вопиющую ошибку администрации Байдена 23 марта, 18:05 Кадр видео снятого беспилотником Reaper перед тем, как его сбил российский Су-27 (на фото) (Фото:Courtesy of US European Command/Pentagon/Handout via REUTERS)

Экс-посол США в Украине и директор Евразийского центра при Атлантическом совете США Джон Хербст в интервью Radio NV указал на вопиющую ошибку администрации президента США Джо Байдена после того, как российский истребитель Су-27 сбил американский дрон MQ-9 Reaper.



«В целом, люди очень возмущены этим актом агрессии. И республиканцы, и некоторые образователи, как я, не были удовлетворены ответом администрации. Считали этот ответ не сильным. Мы начали быстро поставлять новые дроны. Но, как я только сегодня читал, они отлетают дальше от Крыма, чем тот дрон, который был уничтожен. По-моему, это плохой сигнал. Это не сигнал сверхдержавы», — сказал Хербст Radio NV.

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Экс-посол США в Украине выразил мнение, что подобная реакция дает Путину еще одну причину повторить такие действия.

Инфографика: NV

«И то, что он (российский диктатор Владимир Путин — ред.) дал орден пилотам, уничтожившим наш дрон, плохой сигнал», — добавил Хербст.

В Европейском командовании ВС США сообщили, что утром 14 марта два российских самолета Су-27 совершили опасный перехват беспилотника MQ-9 Reaper, выполнявшего стандартные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем. Один Су-27 ударил по винту MQ-9, и американские военные были вынуждены опустить его в море.

В минобороны России утверждают, что якобы «не вступали в контакт» с дроном и тот сам после "резкого маневрирования" "перешел в неуправляемый полет с потерей высоты". Опубликовав 16 марта видео, США доказали, что это не так.

После инцидента в Госдеп США был вызван посол России. По данным Пентагона, истребитель Су-27, вероятно, получил повреждение после атаки на дрон. США приняли меры, чтобы MQ-9 Reaper не попал «в чужие руки», и минимизировали его разведывательную ценность. В Белом доме не уверены, что США смогут обнаружить беспилотник.

CNN сообщил, что американцы дистанционно стерли конфиденциальные данные с MQ-9 Reaper до падения дрона в воду, а россияне добрались до места падения.

19 марта глава Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что российские силы остановили поисковые работы из-за погодных условий.