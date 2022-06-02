Украине нельзя стрелять из HIMARS по РФ. США балансируют между стремлениями помочь защититься от Путина и не провоцировать его — NYT 2 июня, 17:16 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Учения с применением HIMARS на Филиппинах в апреле 2016 года (Фото:REUTERS/Erik De Castro)

Новый пакет американской военной помощи Украине будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним, подтвердил президент США Джо Байден. Такие системы обеспечивают точность поражения на расстоянии 70 км.

Одновременно заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил во время брифинга, что украинцы заверили американское правительство, что будут применять HIMARS только на своей территории.

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НВ публикует перевод статьи New York Times о попытках администрации Байдена помочь Украине и в то же время не спровоцировать при этом Путина.

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Помощь с ограничениями

Когда Белый дом начал переговоры с Украиной о поставке ей одного из самых мощных и высокоточных вооружений Америки, президент Байден настоял на том, чтобы президент Владимир Зеленский согласился с одним важным ограничением: ни в коем случае не стрелять по территории России, независимо от того насколько сильна провокация (со стороны оккупационных войск — ред.).

«Украинцы заверили нас, что не будут использовать эти системы против целей на территории России», — заявил в среду, 1 июня, журналистам госсекретарь Энтони Блинкен, рядом с которым стоял генеральный секретарь НАТО. Но тут же добавил, что в выведении на поле боя нового мощного оружия виновата только Россия. «Лучший способ избежать эскалации — это остановить агрессию России и войну, которую она начала».

Нет никаких сомнений в том, что решение предоставить Зеленскому оружие, которое он запрашивал в течение нескольких недель, предназначенное для поражения российских командных пунктов и плацдармов на территории Украины, ознаменовало серьезную эскалацию военной помощи, которую Вашингтон предоставляет, чтобы помочь убивать российские силы.

Но это ограничение продемонстрировало стремление сохранить баланс, с учетом которого Байден постоянно решает, как далеко он готов зайти, чтобы помочь Украине, не доводя конфликт до того уровня, который, как он предупреждал, может привести к Третьей мировой войне.

Пройдут недели или месяцы, прежде чем станет ясно, удалось ли Байдену соблюсти этот баланс. Немедленная реакция России сводилась к сдержанному осуждению. Но если оружие, называемое высокомобильными артиллерийскими ракетными системами, окажется эффективным для уничтожения большего количества российских генералов, находящихся на своих постах, или будет рассматриваться Россией как угроза территории, которую она явно рассматривает как часть самой России, все может измениться.

И настоящее испытание может наступить, когда Россия нанесет новые ракетные удары по Украине с российской территории — а Зеленский будет обязан по соглашению со своим главным поставщиком оружия воздержаться от ответной реакции.

Избежать Третьей мировой и наказать Россию

Байден сообщил о своем решении отправить более мощное оружие в авторской статье, опубликованной в интернете в The New York Times во вторник, 31 мая, вечером. Но даже в этой статье содержались сообщения, призванные удержать президента Владимира Путина от чрезмерной реакции.

Байден, который два месяца назад сказал: «Ради Бога, этот человек не может оставаться при власти», ясно дал понять, что если Путин будет свергнут, то это должен сделать российский народ. Он написал, что «США не будут пытаться добиться его изгнания в Москве». И всего через несколько недель после того, как его министр обороны заявил, что США стремятся ослабить Россию, чтобы она никогда больше не смогла совершить подобное нападение, Байден написал, что «мы не хотим продлевать войну только для того, чтобы причинить России боль».

Но очевидно, что идея отправки системы HIMARS, как ее называет Пентагон, состоит в том, чтобы причинить достаточно боли, чтобы война на Донбассе и прилегающих территориях на востоке и юге Украины обошлась России как можно дороже — в человеческих жизнях, в потерях оборудования, а также в репутационных потерях, которые Россия понесла теперь, когда стало ясно, что хваленая Путиным военная модернизация была намного менее успешной, чем предполагалось ранее.

Само решение было основано на оценках разведки, по словам американских чиновников, которые были проинформированы о процессе, но просили не публиковать их имена при описании внутренних обсуждений. На протяжении всего конфликта спецслужбы предлагали Белому дому анализ того, как Путин, вероятно, отреагирует на поставки оружия. И правительственные чиновники взвесили целесообразность отправки Украине новейших высокоточных реактивных артиллерийских орудий американских вооруженных сил, которые способны поражать цели на расстоянии более 40 миль (больше 64 км). Чиновники исключили отправку другого оружия, управляемой ракеты армейского тактического ракетного комплекса, которая может пролететь почти 190 миль (больше 305 км), опасаясь, что ее могут использовать для поражения целей в глубине России.

Американские чиновники мало говорят о своих внутренних дебатах по поводу того, что отправлять, а в чем отказать. Но Аврил Хейнс, директор национальной разведки, заявила в прошлом месяце: «Мы находимся в положении, когда мы поддерживаем Украину, но мы также не хотим в конечном итоге оказаться в Третьей мировой войне, и мы не хотим, иметь ситуацию, в которой участники (конфликта — ред.) применяют ядерное оружие».

Еще до вторжения Хейнс, самая высокопоставленная сотрудница разведки страны, руководила процессом, призванным выяснить, какие существуют красные линии для Путина или что может заставить его открыто или тайно напасть на США или их союзников.

Было ясно, что любая прямая угроза Путину или его власти была самой критической красной линией — наряду с его опасением, что НАТО напрямую вмешается в конфликт, чтобы атаковать российские силы. И тогда как применение ядерного оружия было бы окончательной эскалацией, есть много шагов, которые Путин мог бы предпринять до этого, отметила Хейнс в своем выступлении. По словам сотрудников разведки, они могут включать в себя различные ядерные учения, чтобы продемонстрировать решимость, или даже операции под прикрытием или кибероперации против НАТО.

Способ найти баланс

Для Байдена предотвращение прямой провокации Путина было ключевым приоритетом с самого начала войны. Когда в марте польское правительство предложило отправить истребители МиГ в Украину, используя Соединенные Штаты в качестве посредника, Джон Кирби, в то время официальный представитель Пентагона, сказал, что оценка разведки предупредила о возможных последствиях.

«По оценке разведывательного сообщества, передача МиГ-29 Украине может быть ошибочно принята за эскалацию», если они прибудут непосредственно с баз НАТО, сказал Кирби, который в ближайшие дни переезжает из Пентагона в Белый дом, чтобы заострить сообщения администрации о войне и других вопросах национальной безопасности.

Что касается отправки ракетных систем, «я думаю, это был хороший способ найти баланс», — заявил в среду Ричард Хаас, президент Совета по международным отношениям, в Twitter Space, которым управляет The New York Times. А Дмитрий Альперович, основатель аналитического центра Silverado Policy Accelerator, сказал, что, по его мнению, риск того, что Россия расширит войну, уменьшился, потому что «последнее, чего Путин сейчас хочет, — это эскалация».

В Пентагоне высокопоставленные чиновники назвали решение отправить передовую ракетную систему самым быстрым и эффективным способом заставить Россию заплатить цену за продолжающиеся военные действия. «Сейчас центр боевых действий находится на территории Украины на востоке», — заявил журналистам заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Каль. «Системы, которые мы предоставляем», «позволят Украине достичь любой цели, которая им нужна для этого боя на территории Украины».

Каль ясно дал понять, что любая цель, находящаяся в настоящее время на удерживаемой Россией территории Украины — даже на территории, захваченной Москвой в ходе ее первого вторжения в 2014 году, — является честной игрой.

«Украина защищает свою территорию, все, что они делают на территории Украины, носит оборонительный характер», — сказал Каль.

Тем не менее, есть много критиков решения Байдена. «Все сводится к тому, что мы, вероятно, предоставим Украине самый ограниченный из вариантов по дальности полета. Это вызывает сожаление», — заявил в среду, 1 июня, отставной верховный главнокомандующий союзными войсками в Европе генерал Филип Бридлав, имея в виду ракетную систему.

«Печальный вывод состоит в том, что мы на Западе говорим России: «Это ОК, если вы стреляете из Беларуси в Украину. Это ОК, если вы стреляете из России», — сказал генерал Бридлав на виртуальном мероприятии по безопасности.

«Но это не ОК, если Украина стреляет в ответ по России».

Дело в том, что у Зеленского не было другого выбора, кроме как принять ограничения, на которых настаивал Байден. Ему нужно американское вооружение — и аналогичное оборудование, предоставленное британцами, — если он хочет иметь хоть какую-то надежду дать отпор России, которая в настоящее время делает небольшие ежедневные успехи на Донбассе.

Украина «постоянно пересматривает свои запросы, основываясь на событиях на местах и ​​на изменениях в российском подходе», — заявила в среду Группе оборонных обозревателей Джулианна Смит, посол США в НАТО.

Но Смит сказала, что США и Альянсу ясно, что НАТО не станет стороной конфликта, США не направят войска в Украину, а администрация не поддержит Украину средствами для нападения на Россию.

«Несмотря на то, что оборудование эволюционировало и изменилось за последние пару месяцев, я думаю, что параметры остались относительно ясными, и я не ожидаю, что они изменятся», — сказала она.

В ожидании решения, о котором объявил во вторник, 31 мая, президент Байден, министерство обороны перевезло ракетные системы, которые оно поставит Украине, из США в Европу. По словам высокопоставленного представителя Пентагона, украинским солдатам еще потребуется около трех недель, чтобы научиться эксплуатировать и обслуживать системы.

Каль уклонился от ответа на вопрос, не займет ли даже сокращенный учебный курс в неизвестном месте в Европе слишком много времени для того, чтобы ракетные системы сыграли значимую роль в войне.

«Украинцы снова и снова доказывают, что они необычайно изобретательны и быстро учатся», — сказал он.



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