«Ужасная ошибка». Джонсон раскритиковал Запад за недостаточную реакцию на вторжение России в Украину в 2014 году 15 марта, 12:28 Цей матеріал також доступний українською Борис Джонсон (Фото:Leon Neal/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал «ужасной ошибкой» реакцию Запада на оккупацию Крыма Россией в 2014 году и ее агрессию на Донбассе.

В своей колонке для The Telegraph он пишет, что тогда президент РФ Владимир Путин «совершил акт насильственной агрессии и отобрал значительную часть территории суверенного государства».

«И мы дали ему остаться с этими достижениями. Мы думали, что можем как-нибудь вернуться к нормальному положению дел», — отметил Джонсон.

По словам британского премьера, после этого торговля с РФ не только продолжалась, но и увеличивалась, а европейские страны стали еще более зависимыми от российского газа.

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Джонсон подчеркнул, что когда Путин развязал нынешнюю войну против Украины, он знал, что миру будет очень трудно наказать его.

«Он знал, что создал эту зависимость. Поэтому он позволяет бомбить роддома. Поэтому чувствует, что может неизбирательно обстреливать убегающие от войны семьи. Бомбы падают, а цены на нефть и газ взлетают еще выше — что значит еще меньше денег в вашем кармане и еще больше у Путина», — написал он.

Джонсон призывает покончить с зависимостью от России.

Он отметил, что большие запасы энергоресурсов являются как большой силой, так и большой слабостью Путина, поскольку «больше у него фактически ничего нет» из того, что можно было бы успешно экспортировать, и если Россию оставить без прибыли от продажи нефти и газа, это создаст для нее значительные проблемы.

Он напомнил, что США уже объявили эмбарго на импорт российской нефти, Британия сделает то же самое, ЕС договорился отказаться от российских энергоресурсов как можно быстрее.

«И мы будем максимально сотрудничать с ними и всеми сторонниками свободного мира, чтобы действовать сообща и упростить этот переход для всех нас», — добавил Джонсон.

По его словам, основой этой стратегии должны стать возобновляемые источники энергии и анонсировал стратегию британской энергобезопасности.

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