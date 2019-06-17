Реакция РФ на расследование NYT: Россия видит признаки кибервойны со стороны США Сегодня, 15:34 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis

В Москве усматривают «признаки кибервойны в отношении РФ» в случае, если госструктуры США проводят хакерские атаки на российские энергосистемы, не информируя президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Песков заявил, что Трамп «категорическим образом» опроверг данные издания The New York Times, которое писало о том, что США внедрили вредоносные программы в российские компьютерные сети, связанные с электрообеспечением.

«Если допустить, что какие-то государственные ведомства занимаются этим, не информируя об этом главу государства, то, безусловно, эта информация свидетельствует о гипотетической возможности всех признаков кибервойны, кибервоенных действий в отношении РФ», — заявил Песков.