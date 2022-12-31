«Праздник зла не будет долгим». В ОП отреагировали на российский рактный обстрел 31 декабря, 16:55 Последствия российского ракетного удара 31 декабря в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшний российский ракетный обстрел.

Он подчеркнул, что ничто не характеризует циничную сущность современной РФ лучше этого обстрела.

«Разрушены дома, гостиницы, есть погибшие. И все это под праздничные салюты и награждения толстопузых генералов. Но праздник зла не будет долгим. В 2023 году каждый преступник получит свой приговор», — написал Подоляк на своей странице в Twitter.

Видео дня

Советник главы ОП также напомнил, что в 2022 году РФ начала неспровоцированную войну, организовала убийства граждан Украины, сделала геноцид частью политики, доказала, что является отсталой страной, превратилась в изгоя, которого не боятся, разворовала армию и ВПК, объявила мобилизацию и роет по всей России окопы.

«Потому что это. страна мертвых», — добавил он.

Днем в субботу, 31 декабря, Россия осуществила очередной масштабный ракетный обстрел Украины.

Взрывы раздались в Киеве, Запорожье, Хмельницком и Николаеве.

По данным Офиса президента, в Киеве обломки ракеты попали в частный дом в Соломенском районе. Также повреждение получил гостиничный объект.

Сейчас известно об одном погибшем (в Соломенском районе оккупанты убили пожилого мужчину) и 20 пострадавших. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 14 из них госпитализировали, еще шестерым медики оказали помощь на месте.

Во время массированной российской атаки на Украину 31 декабря украинские силы ПВО сбили 12 из более 20 крылатых ракет РФ. Кроме Киева, россияне ударили по Хмельницкой области (часть областного центра обесточена, семеро пострадавших), Запорожью (четверо пострадавших, в том числе беременная и ребенок) и Николаеву (шесть раненых).