РДК призвал боевиков Вагнера, «не совершавших военных преступлений», перейти на сторону Украины и «отправиться маршем на Москву» 25 августа, 10:56 Бойцы РДК обратились к вагнеровцам (Фото:https://t.me/russvolcorps)

После вероятной гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина бойцы Русского добровольческого корпуса обратились к вагнеровцам с призывом перейти на сторону Украины в случае, если они не совершали военных преступлений.

Соответствующее видеообращение было опубликовано в Telegram-канале РДК в четверг, 24 августа.

«Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому», — сказано в заявлении РДК.

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Члены РДК заявили, что сейчас у вагнеровцев «есть непростой но довольно логичный выбор».

«Либо стать в стойло МО РФ на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины», — сказал он.

В РДК предложили вагнеровцам, которые «не совершали военных преступлений на территории Украины», вступить в ряды РДК «и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т.н. „СВО“, а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200 км от МКАДа, а дойти до конца».

«В случае вашего добровольного перехода на сторону Украины, ВСУ и МО Украины гарантируют вам безопасность и достойные условия», — подчеркнули в РДК.

Инфографика: NV

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».