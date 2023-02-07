В Германии начали испытывать установки RCH-155. Первыми их заказала Украина — СМИ 7 февраля, 15:32 RCH-155 — это колесная САУ с пушкой L52 калибром 155 мм и заявленной дальностью стрельбы до 54 км (Фото:kmweg.com)

В Германии Бундесвер начал испытывать самоходные артиллерийские установки «нового поколения» RCH-155, сообщает Welt. Первым заказчиком стала Украина.

RCH-155 производства оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann — 155-миллиметровая установка, похожая на Panzerhaubitze 2000, но установленная на колесной машине Boxer. Особенность САУ в том, что она способна стрелять даже во время движения.

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«Это дает огромные преимущества, поскольку усложняет обнаружение и вовлечение в боевые действия. Военные уже полагаются на стратегию „стреляй и беги“ для Panzerhaubitze 2000, которая усовершенствована в модели RCH-155», — объясняет газета.

Рассчитывают, что RCH-155 сможет осуществлять девять выстрелов в минуту, которые будут поражать цели на расстоянии от 40 до 50 км или больше — зависит от типа боеприпасов. Гаубица может разгоняться до 100 км/ч и обеспечивать пробег на одной заправке до 700 км.

Инфографика: NV

Германия согласилась передать Украине RCH-155 в сентябре 2022 года. Тогда Welt писала, что речь идет о покупке 18 гаубиц, а первые будут готовы к отправке в 2025 году.

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. СМИ сообщили, что 7 февраля правительство Германии объявит о выдаче разрешения оборонному концерну Rheinmetall и компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH на поставку Украине 187 танков Leopard 1.

