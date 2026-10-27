Дым поднимается над местом боев между хуситами и правительственными силами Йемена, поддерживаемыми Саудовской Аравией (Фото: Houthi Military Media/Handout via REUTERS)

Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемой Ираном группировке хуситов наносить более точные удары по объектам в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в прошлом месяце хуситы нанесли удар по насосным станциям одного из важнейших нефтепроводов Саудовской Аравии. Спустя несколько дней они атаковали военную авиабазу имени короля Фахда в городе Таиф, в результате чего был поврежден находившийся в ангаре итальянский истребитель Eurofighter Typhoon.

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Как выяснило агентство AP, за несколько дней до обеих атак российские разведывательные спутники вели наблюдение за соответствующими объектами, собирая разведывательные данные.

Основатель компании AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обайд заявил, что его специалисты выявили полное совпадение между активностью спутников и последующими ударами. По его словам, с июля компания зафиксировала 11 российских спутников серии Космос-2600, которые концентрировались над тремя участками саудовского нефтепровода.

Обайд также отметил, что количество пролетов спутников над потенциальными целями возрастало как за несколько недель до атак, так и непосредственно во время ударов. Это может свидетельствовать о сборе разведданных перед атаками и наблюдении за их последствиями.

По данным компании, в течение 72 часов до и после обоих ударов количество российских спутников над соответствующими объектами было на 50% больше, чем в июле.

Трое должностных лиц — в том числе представитель Саудовской Аравии и высокопоставленный представитель хуситов, — а также частный аналитик в сфере разведки сообщили агентству AP, что хуситы и другие союзники Ирана получали выгоду от российских разведданных и возможностей, предоставленных Китаем.

По информации агентства, иранские советники, находившиеся непосредственно на местах, анализировали полученные данные и передавали их союзным группировкам.

15 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что хуситы нанесли ракетный удар по комплексу президентского дворца в йеменском городе Аден . В результате атаки погибли двое охранников.

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21 октября в результате атаки на нефтяное месторождение Шейба погибли два человека. Еще двое погибли в аэропорту Даммама на востоке страны.

22 октября йеменские хуситы заявили о новых ударах ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии. Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны, два аэропорта и объект государственной нефтяной компании Saudi Aramco. На фоне обострения ситуации Saudi Aramco эвакуировала свою штаб-квартиру.