Российские спутники помогают хуситам точнее наносить удары по объектам в Саудовской Аравии — AP

27 октября, 19:39
Google Читайте NV в Google
Дым поднимается над местом боев между хуситами и правительственными силами Йемена, поддерживаемыми Саудовской Аравией (Фото: Houthi Military Media/Handout via REUTERS)

Дым поднимается над местом боев между хуситами и правительственными силами Йемена, поддерживаемыми Саудовской Аравией (Фото: Houthi Military Media/Handout via REUTERS)

Российские разведывательные спутники помогают поддерживаемой Ираном группировке хуситов наносить более точные удары по объектам в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в прошлом месяце хуситы нанесли удар по насосным станциям одного из важнейших нефтепроводов Саудовской Аравии. Спустя несколько дней они атаковали военную авиабазу имени короля Фахда в городе Таиф, в результате чего был поврежден находившийся в ангаре итальянский истребитель Eurofighter Typhoon.

Реклама

Как выяснило агентство AP, за несколько дней до обеих атак российские разведывательные спутники вели наблюдение за соответствующими объектами, собирая разведывательные данные.

Читайте также:
США приказали части дипломатов покинуть Саудовскую Аравию из-за атак хуситов

Основатель компании AURORAH Geosignal Intelligence Наваф Обайд заявил, что его специалисты выявили полное совпадение между активностью спутников и последующими ударами. По его словам, с июля компания зафиксировала 11 российских спутников серии Космос-2600, которые концентрировались над тремя участками саудовского нефтепровода.

Обайд также отметил, что количество пролетов спутников над потенциальными целями возрастало как за несколько недель до атак, так и непосредственно во время ударов. Это может свидетельствовать о сборе разведданных перед атаками и наблюдении за их последствиями.

По данным компании, в течение 72 часов до и после обоих ударов количество российских спутников над соответствующими объектами было на 50% больше, чем в июле.

Трое должностных лиц — в том числе представитель Саудовской Аравии и высокопоставленный представитель хуситов, — а также частный аналитик в сфере разведки сообщили агентству AP, что хуситы и другие союзники Ирана получали выгоду от российских разведданных и возможностей, предоставленных Китаем.

По информации агентства, иранские советники, находившиеся непосредственно на местах, анализировали полученные данные и передавали их союзным группировкам.

15 октября агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что хуситы нанесли ракетный удар по комплексу президентского дворца в йеменском городе Аден . В результате атаки погибли двое охранников.

Читайте также:
Обострение на Ближнем Востоке — как атаки хуситов на Саудовскую Аравию изменили цены на нефть

21 октября в результате атаки на нефтяное месторождение Шейба погибли два человека. Еще двое погибли в аэропорту Даммама на востоке страны.

22 октября йеменские хуситы заявили о новых ударах ракетами и беспилотниками по Саудовской Аравии. Среди целей были штаб-квартира Министерства обороны, два аэропорта и объект государственной нефтяной компании Saudi Aramco. На фоне обострения ситуации Saudi Aramco эвакуировала свою штаб-квартиру.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Россия Саудовская Аравия Спутниковые сети хуситы

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies