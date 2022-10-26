Разведка Украины начала сотрудничать со спецслужбами Израиля — Зеленский 26 октября, 20:53 Президент добавил, что Украина ожидала более тесного сотрудничества с Израилем с самого начала полномасштабного вторжения (Фото:пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский удовлетворен сотрудничеством Украины и Израиля в последние дни. Он сообщил, что разведки двух стран начали совместно работать.

«Скажу вам честно, я доволен последними днями. Мы начали работать. Не буду говорить деталей, потому что работали наши разведки, но я хочу сказать: после большой паузы я вижу эти шаги вперед», — сказал Зеленский во время брифинга по итогам встречи с лидером Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Ембало.

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Президент добавил, что Украина ожидала более тесного сотрудничества с Израилем с самого начала полномасштабного вторжения, поскольку эта страна в деталях знает, что такое война и трагедия, а израильское общество полностью поддерживает украинцев.

«Нам необходима помощь и политическое лидерство Израиля. И, как я сказал, в последние дни это началось», — говорит украинский лидер.

Ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог покажет американским официальным лицам доказательства того, что страна-агрессор Россия использует в Украине иранские беспилотники-камикадзе.