Разведка США знала про все планы Пригожина — CNN 27 июня, 05:17 Вагнеровцы покидают Ростов-на-Дону (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Американская разведка смогла собрать подробную и точную картину планов главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина. В том числе разведка определила маршруты передвижения и ключевые базы.

Об этом сообщает CNN.



По данным источников в спецслужбах, разведданные были настолько тщательно засекречены, что ими делились только с избранными союзниками, к примеру, с высокопоставленными британскими чиновниками.

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Засекреченные разведывательные данные в США были доведены до сведения только самых высокопоставленных чиновников администрации, а также членов Банды восьми в Конгрессе, которые имеют доступ к наиболее секретным вопросам разведки.

Секретность, окружающая эти разведданные, была причиной того, что некоторые высокопоставленные европейские чиновники и даже высокопоставленные чиновники в правительстве США были застигнуты врасплох попыткой бунта Пригожина.

Некоторые официальные лица НАТО выразили разочарование тем, что разведданные не были переданы им. По данным американской разведки, это могло привести к компрометации чрезвычайно секретных источников.

По словам чиновников, украинским официальным лицам также не сообщили заранее об этих разведданных, в первую очередь из-за опасений, что разговоры между американскими и украинскими официальными лицами могут быть перехвачены противником.

24 июня, боевики Вагнера без сопротивления со стороны российских военных взяли под контроль военные объекты РФ в Ростове-на-Дону и Воронеже.

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Из Ростова Пригожин опубликовал обращение, в котором требовал доступ к высшему военному руководству РФ и угрожал «пойти в Москву».

Вагнеровцы также, по данным ВСУ, уничтожили семь бортов российской авиации. OSINT-проект Oryx зафиксировал, что российские военные потеряли самолет Ил-22, два вертолета радиоэлектронной борьбы, один вертолет Ми-35. СМИ писали о падении над Воронежем самолета Ан-24.