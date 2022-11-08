Разведка США все еще не подтверждает передачу иранских баллистических ракет России 8 ноября, 22:48 США обеспокоены тем, что Россия и Иран атакуют граждански лиц в Украине (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

Минобороны США не имеет информации о передаче Ираном баллистических ракет России.

Об этом сообщил во время брифинга представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

«Я снова не могу подтвердить эту информацию. Я уже говорил ранее, когда мы увидим применение иранских баллистических ракет на поле боя в Украине, сделаем все возможное, чтобы устранить это», — сказал он.

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Он добавил, что США обеспокоены тем, что Россия и Иран атакуют гражданских лиц в Украине.

Райдер также не смог подтвердить информацию Sky News о том, что РФ заплатила за иранские беспилотники наличными и образцами западного оружия, захваченного в Украине.

16 октября The Washington Post написала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Россия может применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности уже в ноябре. По его словам, речь идет о ракетах Fateh-110 и Zolfaghar SRBM.

В Воздушных силах сообщали, что у Украины нет эффективных средств борьбы против иранских ракет этого типа.

По данным CNN, власти Ирана намерены также поставить кремлевскому режиму для войны против Украины 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля». По данным украинской разведки, Россия и Иран действительно договорились о передаче 1000 единиц военной техники, но речь идет не только о ракетах, а и о беспилотниках.