Американская разведка спрогнозировала, какой будет война в Украине в ближайшие месяцы 4 декабря, 08:04 Украинские войска под Бахмутом Донецкой области (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В разведке США прогнозируют снижение темпов боевых действий в Украине в следующие несколько месяцев на фоне наступления зимы.



Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, которую цитирует Reuters.



«Мы уже наблюдаем некоторое снижение темпов конфликта… и мы ожидаем, что это, вероятно, мы увидим в ближайшие месяцы», — сказала Хейнс на ежегодном Форуме национальной обороны имени Рейгана (RNDF) в Калифорнии.

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Она отметила, что и украинские, и российские войска постараются попытаться перевооружиться и пополнить запасы, чтобы подготовиться к контрнаступлению после зимы, но есть вопрос, как это будет выглядеть.



«На самом деле у нас достаточная доля скепсиса относительно того, будут ли россияне действительно готовы это сделать. Я думаю, что этот период для украинцев более оптимистичен», — сказала глава американской разведки.

Хейнс также подчеркнула, что не видит никаких доказательств снижения воли Украины к сопротивлению, несмотря на атаки на украинскую энергосистему и другую критически важную — особенно на фоне зимы — инфраструктуру, хотя это и было целью Москвы.

Она сказала, что Россия также хочет повлиять на способность Украины продолжать конфликт, и добавила, что украинская экономика очень сильно пострадала.

«Очевидно, что со временем это может повлиять. Насколько большое влияние — будет зависеть от того, к чему они стремятся, что они способны делать, от устойчивости этой критической инфраструктуры, нашей способности помочь им защитить ее… Экономика Украины очень сильно страдает. Это разрушительно, и очевидно, что отключения сети также повлияют», — сказала Хейнс.

В то же время, по ее словам, Россия, похоже, тратит свои военные запасы «довольно быстро».

«Это действительно чрезвычайно, и мы считаем, что они не способны самостоятельно производить то, что они тратят на данном этапе», — отметила глава разведки США.

Именно поэтому, по ее словам, россияне активно ездят в другие страны с целью получить боеприпасы, в том числе на фоне того, как достаточно быстро иссякают запасы их высокоточного оружия.

Хейнс заявила, что США «заметили определенное движение» в поставках боеприпасов из Северной Кореи, «но на данном этапе это незначительно».

Она подтвердила, что Иран поставлял России беспилотники и что Москва просит другие типы высокоточных боеприпасов у Тегерана, что вызывает «беспокойство с точки зрения их мощности».