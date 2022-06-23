Разведка США считает, что оккупанты учатся на своих ошибках и хотят измотать украинские силы — СNN

23 июня, 17:49
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Разведка США считает, что оккупанты улучшили логистику и линии снабжения, а также координацию воздушных и наземных атак. (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Разведка США считает, что оккупанты улучшили логистику и линии снабжения, а также координацию воздушных и наземных атак. (Фото:REUTERS/Ivan Alvarado)

Американская разведка считает, что войска РФ учатся на своих ошибках, которые они совершали на более ранних этапах вторжения. Об этом сообщает CNN, со ссылкой на два неназванных источника, знакомых с данными американской разведки.

Они утверждают, что оккупанты улучшили логистику и линии снабжения, а также координацию воздушных и наземных атак.

Также разведка США не ожидает, что HIMARS, которые уже поставлены в Украину, мгновенно изменят ситуацию на поле боя.

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По оценкам американской разведки, российские силы планируют продолжать интенсивные атаки на востоке страны, с мощными артиллерийскими и ракетными ударами и намерением со временем измотать украинские силы и решимость НАТО.

Ранее британская разведка сообщала, что российским силам удалось продвинуться примерно на 5 километров в направлении Лисичанска Луганской области, благодаря недавнему усилению их подразделений.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Разведка Оккупант Войска РФ

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