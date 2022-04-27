Начало вторжения России в Украину: разведка США помогла защитить украинскую ПВО и авиацию — NBC News

27 апреля, 08:05
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Американские данные сыграли ключевую роль в начале вторжения РФ в Украину (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

Американские данные сыграли ключевую роль в начале вторжения РФ в Украину (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

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В начале полномасштабного вторжения России разведка США передавала Украине подробные данные о местах, куда будут бить российские ракеты и бомбы, чем отвели от ударов украинскую ПВО и авиацию, сообщает NBC News.

Война России против Украины — главные события 27 апреля

Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что этот обмен разведданными в режиме, близком к реальному времени, также позволил Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны.

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Собеседники телеканала рассказали, что это помогло отразить нападение России на ключевой аэропорт Гостомель под Киевом и не позволило оккупантам перебросить войска и технику в район вокруг столицы.

Армия РФ на какое-то время захватили аэропорт, но у нее никогда не было достаточно контроля, чтобы перевозить огромное количество оборудования. По словам официальных лиц США, эта неудача оказала значительное влияние на ход битвы за Киев.

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Официальные лица считают, что разведданные американских спецслужб и Пентагона стали важным фактором, который помог Украине помешать усилиям России захватить большую часть страны.

Украина продолжает перемещать средства ПВО и авиацию почти каждый день с помощью американской разведки, что является одной из причин, по которой России не удалось установить господство в воздухе.

«Российские военные в буквальном смысле разбивают пустые поля там, где когда-то была установлена ​​система противовоздушной обороны», — сказал один из американских чиновников.

Один представитель западной разведки отметил, что решающее значение имеет не только разведданные, но и то, как украинцы их используют. Источник сказал, что украинцы сражались ловко и мужественно, и когда они получили оперативную информацию, то действовали с поразительной скоростью.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Авиация Разведка ПВО Война России против Украины

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