Начало вторжения России в Украину: разведка США помогла защитить украинскую ПВО и авиацию — NBC News 27 апреля, 08:05 Цей матеріал також доступний українською Американские данные сыграли ключевую роль в начале вторжения РФ в Украину (Фото:REUTERS/Antonio Bronic)

В начале полномасштабного вторжения России разведка США передавала Украине подробные данные о местах, куда будут бить российские ракеты и бомбы, чем отвели от ударов украинскую ПВО и авиацию, сообщает NBC News.

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Телеканал со ссылкой на источники отмечает, что этот обмен разведданными в режиме, близком к реальному времени, также позволил Украине сбить российский транспортный самолет с сотнями военнослужащих в первые дни войны.

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Собеседники телеканала рассказали, что это помогло отразить нападение России на ключевой аэропорт Гостомель под Киевом и не позволило оккупантам перебросить войска и технику в район вокруг столицы.

Армия РФ на какое-то время захватили аэропорт, но у нее никогда не было достаточно контроля, чтобы перевозить огромное количество оборудования. По словам официальных лиц США, эта неудача оказала значительное влияние на ход битвы за Киев.



Официальные лица считают, что разведданные американских спецслужб и Пентагона стали важным фактором, который помог Украине помешать усилиям России захватить большую часть страны.

Украина продолжает перемещать средства ПВО и авиацию почти каждый день с помощью американской разведки, что является одной из причин, по которой России не удалось установить господство в воздухе.

«Российские военные в буквальном смысле разбивают пустые поля там, где когда-то была установлена ​​система противовоздушной обороны», — сказал один из американских чиновников.

Один представитель западной разведки отметил, что решающее значение имеет не только разведданные, но и то, как украинцы их используют. Источник сказал, что украинцы сражались ловко и мужественно, и когда они получили оперативную информацию, то действовали с поразительной скоростью.



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