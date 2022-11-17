Ракета С-300 отклонилась от курса: разведка США получила новую информацию о взрыве в Польше — The Washington Post 17 ноября, 12:22 Страны Запада считают, что, чья бы ракета не упала в Польше, ответственность за это лежит на РФ (Фото:Jarosław Wolski/Twitter)

США получили новую информацию о причинах взрыва на востоке Польши во время массированной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник в американской разведке, пожелавший остаться анонимным.

Согласно этим сведениям, речь идет об одной, а, возможно, двух украинских ракетах ЗРК С-300 класса «земля-воздух», отклонившихся от курса.

Как отмечается, такие вооружения советского производства более старые и менее надежные, чем новейшие системы противовоздушной обороны, поставляемые Украине странами Запада, которые уже продемонстрировали свою высокую эффективность, перехватив десятки российских целей.

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В то же время расследование инцидента в Польше продолжается.

Как бы то ни было, лидеры западных стран считают, что ответственность за него лежит на кремлевском режиме.

По словам президента США Джо Байдена, что основной причиной случившегося стал массированный ракетный обстрел Украины со стороны ВС РФ.

Кроме того, такое же мнение высказали канадский премьер Джастин Трюдо, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, немецкий канцлер Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и даже президент Польши Анджей Дуда.

«Украина защищалась — очевидно и понятно — выпуская ракеты, направленные на то, чтобы сбить российские ракеты. Поэтому произошло очень серьезное столкновение, вызванное российской стороной, как и весь конфликт. Поэтому вина за все вчерашнее столкновение, безусловно, лежит на российской стороне», — подчеркнул он.

Во вторник, 15 ноября, во время воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории села Пшеводов в Люблянском районе Польши упала ракета.

В результате происшествия погибли два человека.

Перед этим украинские города подверглись самой массированной атаке со стороны России.

По критической инфраструктуре было выпущено более 100 ракет. Больше половины из них были перехвачены системой ПВО, однако энергосистеме страны был нанесен серьезный урон, в связи с чем на значительной ее части начались аварийные отключения света.

