«Хотел увидеть операцию». Разведка США подтвердила визит Герасимова в Изюм — СNN 2 мая, 18:25 Цей матеріал також доступний українською Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов (Фото:Звезда)

Разведка США подтвердила, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, сообщает СNN cо ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

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«Мы знаем, что он находился на Донбассе несколько дней, начиная с прошлой недели. Мы не знаем, там ли он еще», — сказал чиновник.

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Чиновник уточнил, какие у США есть разведданные, которые привели к такому выводу. Также, по его словам, США не располагают сведеньями о том, был ли Герасимов ранен.

США не уверены, почему Герасимов отправился на линию фронта и свидетельствует ли это об отсутствии доверия Кремля к генералу Александру Дворникову, который всего несколько недель назад был назначен командующим всеми российскими войсками в Украине, сказал чиновник.

Однако поездка Герасимова свидетельствует о том, что он хотел непосредственно увидеть операции, добавляет CNN.

28 апреля СМИ сообщили, что в захваченный украинский город Изюм Харьковской области лично приехал начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов, чтобы осуществлять командование войсками на Донбассе.

1 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма было уничтожено два командных пункта российских оккупантов. Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни российских оккупантов. По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ генерал Андрей Симонов.

Советник главы МВД Антон Геращенко 1 мая написал, что Герасимова могли ранить под Изюмом. Но позже в Министерстве внутренних дел Украины подтвердили, что Герасимов действительно был под Изюмом, но нет подтверждения, что он был ранен.

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