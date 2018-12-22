Разведка США обвинила Россию, Китай и Иран в попытке повлиять на промежуточные выборы в 2018 году Сегодня, 02:59 18 Цей матеріал також доступний українською Директор национальной разведки США Дэн Коутс

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что Россия, Китай и Иран пытались повлиять на промежуточные выборы в Соединенных Штатах, которые проводились в ноябре, передает Reuters.

В то же время, по его словам, признаков успешного вмешательства в американскую предвыборную кампанию и влияния на процесс голосования спецслужбы не обнаружили.

"Иностранные державы, в том числе Россия, Китай и Иран, стремились повлиять на избирателей в ходе промежуточных выборов в США в 2018 году, но нет никаких доказательств какого-либо проникновения в системы голосования в США", - говорится в сообщении.

Оценка возможного вмешательства России, а также других стран в кампанию была проведена специалистами по запросу Белого дома. Документ передан на рассмотрение Министерству юстиции и Агентству национальной безопасности Штатов.

Ранее WP опубликовала новый доклад о вмешательстве РФ в выборы президента 2016 года в пользу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, подготовленный экспертами из Оксфорда и сетевыми аналитиками из компании Graphika.