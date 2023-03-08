Китай продолжит углублять сотрудничество с Россией — американская разведка 8 марта, 21:35 США неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России (Фото:REUTERS/Florence Lo)

По данным американской разведки, Китай будет углублять свое сотрудничество с Россией, несмотря на публичное осуждение российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ежегодный отчет разведки США об оценке угроз.

«Несмотря на глобальную реакцию на вторжение России в Украину, Китай будет поддерживать дипломатическое, оборонное, экономическое и технологическое сотрудничество с Россией, чтобы продолжать попытки бросить вызов Соединенным Штатам», — говорится в докладе.

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Тем не менее, по данным американской разведки, Пекин считает выгодными стабильные отношения с Вашингтоном, несмотря на недавнюю резкую критику китайского лидера Си Цзиньпина в адрес США.

Накануне Си Цзиньпин обвинил США в «подавлении» Пекина во время своей необычно резкой речи.

В последние недели Вашингтон и его союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставок оружия России. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

По данным Reuters, США ищут поддержки союзников по возможному введению санкций против Китая в случае, если Пекин предоставит военную помощь России в войне против Украины.