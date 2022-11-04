Разведка США считает, что Иран попросил у России помощи в поддержке его ядерной программы — СNN 4 ноября, 14:38 Пока неясно, согласилась ли Россия помочь Ирану (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Иран рассчитывает на помощь России в поддержке его ядерной программы, сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США.

По словам источников, новые разведданные предполагают, что Тегеран просил Москву помочь в приобретении дополнительных ядерных материалов и помощи в изготовлении ядерного топлива.

Видео дня

Топливо может помочь Ирану привести в действие его ядерные реакторы и потенциально может еще больше сократить «время ядерного прорыва» Ирана — продолжительности, необходимой для того, чтобы Тегеран собрал достаточное количество ядерного материала для создания ядерной бомбы, сообщает CNN.

Телеканал отмечает, что пока неясно, согласилась ли Россия помочь, поскольку Кремль давно внешне выступает против получения Тегераном ядерного оружия.

Ранее американский телеканал СNN сообщал, что власти Ирана намерены поставить Кремлю тысячу баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В украинской разведке считают, что Иран согласился передать России тысячу единиц военной техники, но речь, по их даннным, идет не только о ракетах, а и о иранских дронах.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что РФ может уже в ноябре применить против Украины иранские баллистические ракеты малой дальности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что планы Ирана поставлять России оружие неприемлемы.