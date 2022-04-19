Армия России планировала военное вторжение в Беларусь — украинская разведка 19 апреля, 13:09 Цей матеріал також доступний українською По данным разведки, Россия планировала военное вторжение в Беларусь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Полученные военной разведкой Украины документы свидетельствуют о подготовке 1 танковой армии России к вторжению и захвату территории Беларуси.

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В разведке заявили, что после фальсификации президентских выборов в Беларуси российские вооруженные силы разработали план вторжения и подавления народных протестов.

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По данным ведомства, оккупация Беларуси планировалась под предотвращением втягивания России «в Европейском континентальном районе в региональную или широкомасштабную войну со странами-членами НАТО на Западе».

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В ГУР заявили, что одним из доказательств подготовки России к военной агрессии против соседнего государства является «легенда к замыслу на перегруппировку соединений и воинских частей 1 танковой армии в район выполнения задачи».

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