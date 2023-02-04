РФ внесла оккупированные территории в Южный военных округ, но это не имеет смысла — британская разведка 4 февраля, 10:21 РФ внесла оккупированные территории в Южный военных округ (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

По данным британской разведки, Россия включила временно оккупированные территории Украины в свой Южный военный округ.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что 3 февраля российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины передаются под командование со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону.

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Это следует за январским заявлением министра обороны Сергея Шойгу о том, что военная экспансия будет включать создание «самостоятельных группировок войск» в Украине, отметили в разведке.

В ведомстве подчеркнули, что этот шаг подчеркивает, что российские военные, вероятно, стремятся интегрировать недавно оккупированные территории в долгосрочную стратегическую позицию.

«Однако вряд ли это окажет непосредственное влияние на кампанию — в настоящее время Россия развертывает силы со всех военных округов России под командованием специального развернутого штаба», — говорится в сообщении.

