Цели диктатора Путина не изменились. У российских оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления — ГУР
Уничтоженная российская техника (Фото:gur.gov.ua)
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что у российских оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления на Украину.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Однако, по его словам, большинство доступной информации — ложная и следует помнить, как часто россияне распространяют дезинформацию.
«Враг готовит разные сценарии. И занимается дезинформацией, производя вбрасывание через различные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень „экзотических“, как, например, десант в Одессу. Потому что сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага», — сказал Юсов.
При этом Юсов добавил, что «мы видели и другие их суицидальные действия».
Представитель военной разведки Украины заявил, что цели российского диктатора Путина остаются неизменными — геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.
«Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает», — сказал он.
Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.
В ГУР заявляли, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.
При этом, по данным разведки, информация о новом наступлении может быть дезинформацией с целью дезориентирования ВСУ.