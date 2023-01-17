Цели диктатора Путина не изменились. У российских оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления — ГУР 17 января, 11:15 Уничтоженная российская техника (Фото:gur.gov.ua)

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что у российских оккупантов может быть несколько разных сценариев наступления на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Однако, по его словам, большинство доступной информации — ложная и следует помнить, как часто россияне распространяют дезинформацию.

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«Враг готовит разные сценарии. И занимается дезинформацией, производя вбрасывание через различные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас. От очень „экзотических“, как, например, десант в Одессу. Потому что сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага», — сказал Юсов.

При этом Юсов добавил, что «мы видели и другие их суицидальные действия».

Представитель военной разведки Украины заявил, что цели российского диктатора Путина остаются неизменными — геноцидная война, уничтожение украинского народа и государства.

«Это значит, что нам нужно больше поддержки, больше оружия, больше санкций. И, безусловно, готовиться к дальнейшей деоккупации украинских территорий, победе и освобождению Украины от захватчиков. Поверьте, все эти сценарии Украина отрабатывает», — сказал он.

Глава Минобороны Алексей Резников в интервью BBC спрогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

В ГУР заявляли, что Россия может готовиться к новому наступлению в Донецкой, Харьковской и Запорожской областях.

При этом, по данным разведки, информация о новом наступлении может быть дезинформацией с целью дезориентирования ВСУ.