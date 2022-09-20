Военная разведка пока не видит признаков подготовки переворота в Кремле 20 сентября, 16:11 Путиным общаются доверенные лица, обладающие властными полномочиями и, которые не допустят смены режима (Фото:REUTERS/Anton VaganovSputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Военная разведка не наблюдает признаков подготовки военного или политического переворота в России из-за войны против Украины, но допускает, что он «где-нибудь зреет».

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью Kyiv Post.

«Мы пока не видим признаков того, что там может быть военный или политический переворот. Возможно, он где-нибудь зреет, но сегодня четких признаков нет», — сказал он.

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Скибицкий добавил, что в российском обществе очень высок процент поддержки российского диктатора Владимира Путина и Кремль ограничил круг лиц, работающих с диктатором.

По данным разведки, с Путиным общаются доверенные лица, обладающие властными полномочиями и, которые не допустят смены режима, потому что тогда закончится и их политическая и военная карьера.

«Кроме того, все материальные блага сейчас именно у людей из окружения Путина», — сказал Скибицкий.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал о появлении в Росси новой ульранационалистической оппозиции, которая хотела бы занять место умершего Владимира Жириновского.

2 сентября Центр противодействия информации при СНБО сообщил, что между министром обороны России Сергеем Шойгу и руководителем Росгвардии Виктором Золотовым идет закулисная борьба «за статус нового путинского фаворита».

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