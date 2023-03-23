Россия не собирается возвращать похищенных из Украины детей — разведка Канады

23 марта, 15:00
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Разрушенный дом в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Разрушенный дом в Донецкой области (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Россия не собирается возвращать похищенных из Украины детей, сообщила канадская разведка в Twitter в среду, 22 марта.

В разведке заявили, что с начала войны против Украины Россия депортировала тысячи детей из оккупированных территорий без согласия их законных опекунов.

Эти действия легли в основу ордера Международного уголовного суда на арест диктатора Владимира Путина.

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«Россия требует, чтобы родители или законные опекуны выезжали из Украины, чтобы лично забрать своих детей. Российские власти осознают, что сделать это без их помощи крайне сложно», — сказано в сообщении.

В разведке подчеркнули, что Россия установила упрощенный правовой порядок предоставления гражданства детям, депортированным из Украины.

«Это позволяет отправить их на усыновление и говорит о том, что Россия не намерена возвращать их Украине вне зависимости от условий на местах», — сказано в сообщении.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против россиян, причастных к похищению украинских детей.

Евросоюз принял десятый пакет санкции против России, который также направлен в частности на лиц, причастных к депортации украинских детей.

По данным министра обороны Украины Алексея Резникова, россияне вывезли с оккупированных ими территорий более 13 тысяч украинских детей.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Канада Дети депортация Война России против Украины

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