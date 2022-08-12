Более 90 самолетов и вертолетов. Разведка Канады рассказала о потерях ВВС России в Украине 12 августа, 22:12 Потери России в Новофедоровке снизят способность оккупантов проводить воздушные операции над временно захваченными областями юга Украины (Фото:СтратКом ЗСУ/Telegram)

Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения в Украину более 90 самолетов и вертолетов, сообщает пресс-служба канадской разведки в Twitter.

«Российские ВВС потеряли не менее 90 самолетов и вертолетов с тех пор, как Россия расширила свое вторжение в Украину в феврале», — говорится в сообщении.

Также согласно анализу разведки, в результате взрыва во временно оккупированной Новофедоровке несколько российских военных самолетов были уничтожены или повреждены без возможности использования. Значительные повреждения получили и другая российская техника, а также здания на аэродроме, добавили в пресс-службе.

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Разведка предполагает, что потери России в Новофедоровке, вероятно, снизят способность оккупантов проводить воздушные операции над временно захваченными областями юга Украины и на северо-западе Черного моря.

9 августа на военном аэродроме Саки возле Новофедоровки в оккупированном Россией Крыму прогремело несколько взрывов. Минобороны страны-агрессора России утверждало, что причиной взрывов стала «детонация нескольких авиационных боеприпасов». Марионетки Кремля в Крыму заявили, что в результате взрывов погиб один человек, 14 — пострадали.

По данным издания Forbes, в результате взрыва в Крыму было уничтожено от 8 до 24 единиц российской авиатехники.

По данным Генштаба, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 233 самолета и 193 вертолета.

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