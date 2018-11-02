Разведка Южной Кореи следит за здоровьем Ким Чен Ына с помощью компьютерной программы

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что следит за здоровьем главы КНДР Ким Чен Ына с помощью компьютерной программы.

Представитель южнокорейской разведки на брифинге рассказал, что программа действует уже на протяжении нескольких лет, сообщает Yonhap.

Программа анализирует видеоизображения Ким Чен Ына и создает трехмерную модель, таким образом отслеживая состояние здоровья северокорейского лидера.

В разведке Южной Кореи отметили, что в целом Ким Чен Ын здоров, несмотря на проблемы с избыточным весом и предрасположенностью к диабету и высокому давлению.