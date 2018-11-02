02 ноября 2018, пятница

Разведка Южной Кореи следит за здоровьем Ким Чен Ына с помощью компьютерной программы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
По данным разведки Южной Кореи, Ким Чен Ын относительно здоров

По данным разведки Южной Кореи, Ким Чен Ын относительно здоров

Национальная разведывательная служба Южной Кореи заявила, что следит за здоровьем главы КНДР Ким Чен Ына с помощью компьютерной программы.

Представитель южнокорейской разведки на брифинге рассказал, что программа действует уже на протяжении нескольких лет, сообщает Yonhap.

Программа анализирует видеоизображения Ким Чен Ына и создает трехмерную модель, таким образом отслеживая состояние здоровья северокорейского лидера.

В разведке Южной Кореи отметили, что в целом Ким Чен Ын здоров, несмотря на проблемы с избыточным весом и предрасположенностью к диабету и высокому давлению.

«Опинион дилер» с Юлией МакГаффи

Каждую пятницу главред NV.ua о том, что, по её мнению, нельзя пропустить: самые интересные и важные материалы на сайте за неделю.

Подписаться на рассылку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове