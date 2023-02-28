Цели Путина провалились. Российским войскам нужна оперативная пауза для подготовки к длительной войне против Украины — разведка Италии 28 февраля, 17:11 Улица в Бахмуте (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Российским войскам нужна оперативная пауза для подготовки к длительной войне против Украины в условиях западных санкций, цели диктатора Владимира Путина провалились, сообщается в отчете спецслужб Италии, пишет La Stampa.

«Для россиян оперативная пауза необходима для возобновления и подготовки к длительной войне», — говорится в документе.

По информации разведки, Москва пытается использовать этот период относительной стагнации для перезапуска деятельности российского военно-промышленного комплекса, который, оставаясь значительным с точки зрения производственных мощностей, начинает ощущать влияние западных санкций.

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Итальянская разведка заявила, что наблюдается снижение поддержки войны в российском обществе, однако значительная часть населения продолжает поддерживать работу российского руководства благодаря распространению пропаганды в СМИ.

По данным Генштаба, за минувшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 149 тысяч своих военных.

Ранее Генштаб сообщал, что российские войска в Украине продолжают нести значительные потери. Среди оккупантов отмечается массовое дезертирство.