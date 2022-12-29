Иран пока не передает Путину баллистические ракеты из-за угрозы иранскому режиму — разведка 29 декабря, 23:16 В разведке сообщили, что поставка иранских дронов России продолжается (Фото:Morteza Nikoubazl/Reuters)

По данным украинской разведки, Иран не передает России баллистические ракеты из-за потенциальных последствий для иранского режима.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что поставка иранских дронов России продолжается, однако пока российский диктатор Владимир Путин не может получить баллистические ракеты от Тегерана.

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«Над этим продолжается серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так горят желанием помогать Путину, понимая, чем это для иранского режима может угрожать», — сказал Юсов.

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19 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Россия получила новую партию ударных беспилотников Shahed от Ирана. По его словам, Тегеран передал оккупантам 250 дронов.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщал, что страна-агрессор также пытается получить иранские баллистические ракеты и боеприпасы.