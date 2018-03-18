Разведка Германии утверждает, что ракеты КНДР могут долететь до Европы - Bild

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Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12

Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12

Федеральная разведывательная служба Германии (BND) заявила, что ядерные боеголовки Северной Кореи "точно" способны достичь Центральной Европы, сообщает Reuters со ссылкой на статью в Bild am Sonntag.

Как сообщает издание, об этом сказал заместитель директора BND на закрытой встрече с депутатами Бундестага.

На данный момент наибольшую дальность – 6700 км - из испытанных ракет КДНР имеет межконтинентальная ракета Хвасон-14. В разработке у Северной Кореи находится еще три типа межконтинентальных ракет – KN-14, KN-08 и Пуккыксон-3.

В то же время во внешней политике КНДР наблюдается "оттепель". В воскресенье, 18 марта, министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции завершили трехдневные переговоры в Стокгольме.

Ранее представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.

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